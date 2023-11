Filippine, 10 anni fa il catastrofico passaggio del tifone Haiyan

MeteoWeb

Le Filippine commemorano oggi i 10 anni dal passaggio del tifone Haiyan che l’8 novembre 2013 colpì la città costiera di Tacloban con venti a 315 km/h, causando 6.300 morti e 1.700 dispersi. Per il presidente Ferdinand Marcos Jr. in programma una messa e una commemorazione nel centro congressi di Tacloban. Più di 16 milioni di persone in 41 province furono colpite dalle conseguenze del tifone che causò danni per un miliardo e mezzo di euro.

Il tifone Haiyan, noto localmente come Yolanda, ha colpito le Filippine causando una devastazione su vasta scala. È stato uno dei cicloni tropicali più forti mai registrati, con venti che hanno raggiunto i 315 km/h. Il passaggio di Haiyan ha causato un’ampia distruzione, con città come Tacloban gravemente colpite. Le operazioni di soccorso e di ripristino sono state complesse, coinvolgendo l’aiuto internazionale. Questo disastro ha sottolineato l’importanza della preparazione e della mitigazione dei disastri nelle aree vulnerabili.