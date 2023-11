Filler labbra: le nuove tendenze 2024

MeteoWeb

Le labbra sono una delle armi di seduzione per eccellenza: carnose e a forma di cuore, sono uno degli elementi del viso che viene ritoccato di più, in concomitanza con il naso. Se per modificare i lineamenti del naso è necessario intervenire con una rinoplastica, sulla bocca si può procedere in modo meno invasivo con soluzioni ambulatoriali.

Ecco perché filler labbra e medicina estetica vanno a braccetto: il trattamento dà ottimi risultati ed è poco invasivo, ma soprattutto ha fatto passi da gigante con tecniche e soluzioni di tendenza per il 2024.

Filler labbra: cos’è e perché ha così successo

Tra i trattamenti di medicina estetica più richiesti c’è il filler labbra: una soluzione pensata per poter aumentare il volume, andando a correggere difetti o semplicemente rafforzando l’autostima di chi lo richiede. Risolvere il problema delle labbra sottili è una delle richieste delle pazienti donna che si affidano a medici estetici specializzati per potersi sentire più sicure di sé.

Il motivo del successo? Possiamo ottenere ritocchi volumizzanti e correttivi in modo sempre più smart, senza dolore e con una ripresa rapidissima. Ma quali sono le novità e gli ultimi trend? C’è chi “sotto l’albero” ha chiesto proprio questa tipologia di regalo.

Novità filler labbra: addio russian lips e forme di cuore

Per anni le “russian lips” e le labbra a forma di cuore hanno dominato la lista delle richieste ricevute dai medici estetici ma ora le cose stanno cambiando. Dopo aver visto alcuni influencer che si sono persino rovinati tanto da rendersi irriconoscibili, le persone hanno iniziato a comprendere il vero scopo del settore: intervenire in modo delicato e professionale per poter agire su forme e dimensioni proporzionalmente al resto del viso e ai propri lineamenti. Il risultato deve essere armonico e correttivo.

Secondo le ricerche, soprattutto le più giovani, non chiedono più quelle che una volta venivano soprannominate “labbra a canotto” ma sognano un effetto voluminoso armonico e proporzionato.

Approccio full face, il trend del 2024

Tra i trend del 2024 portato avanti da moltissimi nomi illustri a livello mondiale della medicina estetica c’è l’approccio full face. Si tratta di una tecnica nuova che permette di non agire solamente su un dettaglio ma ragionare su tutto il viso. È importante che, una volta effettuato un ritocco, non si generi un effetto domino: per poterlo evitare il professionista analizza l’armonia del volto coinvolgendolo a 360 gradi.

Non solo per rimpolpare, anche per ringiovanire

Un’altra tendenza del prossimo anno è utilizzare il filler alle labbra non solo per poter creare volume ma anche per dire addio ai segni del tempo. Attraverso il trattamento, il medico estetico può realizzare un effetto lifting senza bisturi, andando a rimpolpare la zona zigomatica regalando un effetto giovinezza istantaneo ma in modo non invasivo.

Boom di filler a base di acido ialuronico

Non esiste un solo tipo di filler ma tra i più richiesti per le labbra c’è quello a base di acido ialuronico. Questa tipologia di prodotto non solo aumenta il volume in modo naturale e armonioso ma riesce anche ad aumentare l’idratazione della zona.