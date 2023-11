La magnetosfera terrestre è in fermento: flusso di vento solare in arrivo, oggi tempesta geomagnetica G2

MeteoWeb

I previsori dello Space Weather Prediction Center della NOAA affermano che esiste la possibilità che si verifichino tempeste geomagnetiche classe G2 oggi, 7 novembre, quando gli effetti dell’espulsione di massa coronale (CME) che ha raggiunto la Terra lo scorso fine settimana potrebbero sovrapporsi a un flusso di vento solare in arrivo. La magnetosfera terrestre è già in fermento, e non ci vorrà molto per spingerla oltre la soglia del livello G2.

Milioni di persone in tutto il mondo hanno assistito ad un magnifico spettacolo di luci aurorali durante il fine settimana: l’aurora boreale è stata segnalata fino al sud della Grecia e della Turchia. Il fenomeno è stato innescato da una forte tempesta geomagnetica che ha raggiunto il picco G3 il 5 novembre alle 18:40 ora italiana. Le tempeste geomagnetiche sono disturbi del campo magnetico terrestre causati dal materiale solare derivante dalle espulsioni di massa coronale (CME), grandi espulsioni di plasma e campi magnetici dall’atmosfera solare. La suddetta tempesta geomagnetica è stata innescata non da una ma da 2 CME che si sono schiantate sulla Terra il 4 e il 5 novembre.