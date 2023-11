Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea: magnitudo 6.6

MeteoWeb

Una violentissima scossa di terremoto, di magnitudo 6.6, ha colpito alle 22:46 italiane di questa sera (le 07:46 del mattino di martedì 28 novembre locali) la Papua Nuova Guinea settentrionale, con epicentro sulla costa al largo di Capo Girgir, tra le isole Schouten. La scossa è stata avvertita in modo molto forte, ma fortunatamente in zona non ci sono grandi città.

Anche i primi dati marini non evidenziano il rischio di uno tsunami pericoloso. In ogni caso, monitoriamo la situazione con particolare attenzione.