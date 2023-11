Forti nevicate in Croazia: spettacolo straordinario vicino al confine di Trieste | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In Croazia è arrivato l’inverno. E’ stato un risveglio magico quello di stamani a Ravna Gora, villaggio collinare dell’estremo Nord del Paese, al confine con la Slovenia, nell’entroterra di Fiume, a poco più di 100km da Trieste. Da queste parti la neve non è affatto una rarità, ma il risveglio di stamani è stato davvero fatato grazie alle nevicate documentate per MeteoWeb da Ivana Vrkic.

Adesso è tornato a splendere il sole e sarà un bellissimo weekend soleggiato, ma dopo un primo assaggio d’inverno davvero spettacolare.

Untitled

Foto





/