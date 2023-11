Disastrosa frana travolge villaggio di pescatori in Alaska: morti e dispersi | FOTO

MeteoWeb

Una frana ha devastato un villaggio di pescatori del Sud/Est dell’Alaska, su una montagna vicino alla comunità di Wrangell, 155 miglia a Sud della capitale dello stato di Juneau. Le autorità americane hanno affermato che una ragazza è morta, una donna è stata tratta in salvo e 5 persone sono disperse. Un portavoce degli Alaska State Troopers ha riferito che il corpo della ragazza è stato recuperato subito dopo la frana di lunedì notte. Il portavoce ha spiegato che la donna tratta in salvo era invece in buone condizioni, sta ricevendo cure mediche e la ricerca dei dispersi continua. Un’unità cinofila e droni stanno aiutando gli team a cercare i dispersi nell’ampio squarcio di terra sconvolto dalla frana.