La Francia nella morsa della tempesta Ciaran: blackout e venti record in Bretagna, un morto nel dipartimento dell’Aisne

Questa mattina, a causa del passaggio della tempesta Ciaran, due dipartimenti in Francia, Cotes-d’Armor e Manche, sono stati posti in allerta rossa, mentre il dipartimento di Finistere è stato ridotto a allerta arancione, secondo quanto riportato dal servizio meteo nazionale Météo-France. Complessivamente, 24 dipartimenti sono in stato di vigilanza arancione, come indicato nel bollettino delle 6 emesso da Météo-France.

Le zone più colpite dai venti violenti sono attualmente Cotes-d’Armor e il Canale della Manica, come precisato da Météo-France. La tempesta ha portato a diversi record di velocità del vento battuti nelle scorse ore nella regione della Bretagna, tra cui: 193 km/h a Plougonvelin, 171 km/h a Lanvéoc, 163 km/h a Landivisiau, 156 km/h a Brest, 148 km/h a Lorient, 147 km/h a Quimper.

Il Ministro dei Trasporti francese, Clement Beaune, ha riferito all’emittente radiotelevisiva “France info” che un camionista è morto nel dipartimento dell’Aisne, nel Nord, a causa di un albero caduto per gli effetti del maltempo provocati dalla tempesta Ciaran. In Bretagna, l’azienda energetica Enedis ha affermato che a causa del maltempo 1,2 milioni di francesi sono rimasti senza elettricità. Di questi, 780mila si trovano in Bretagna.

Circolazione è vietata questa mattina su tutta la rete stradale del Finisterre: lo ha indicato la prefettura del dipartimento francese, dopo che la tempesta Ciaran ha provocato “la caduta al suolo di numerosi alberi, rami e linee elettriche e telefoniche“. Questo divieto riguarda “l’intera rete stradale dipartimentale (strade locali, comunali, dipartimentali e nazionali)“, sottolinea la prefettura. Riguarda tutti gli automobilisti, ad eccezione dei “servizi sanitari e di emergenza, polizia, e operatori di rete in intervento, agenti delle comunità requisite nonché funzionari eletti e il personale di guardia dovere per le comunità e per lo Stato“. Questo divieto verrà gradualmente revocato “man mano che procedono le operazioni di sgombero, per le quali verranno mobilitate tutte le risorse più importanti“.