Freddo e neve, anche in Sicilia è arrivato l’inverno: lo spettacolo dell’Etna | FOTO e DATI

Primo risveglio invernale della stagione sull’Etna, dove la temperatura è scesa a 0°C ai 1.920 metri del Rifugio Sapienza (Etna Sud) e il vulcano si è risvegliato illuminato dal sole con una grande coltre bianca fino a quote medie, a partire dai 2.000 metri circa dopo le abbondanti nevicate di ieri. Le temperature hanno raggiunto valori invernali in tutto l’hinterland etneo: le minime dell’alba di questa mattina sono state di +4,6°C a Nicolosi, +5,1°C a Randazzo e Linguaglossa, +5,2°C a Pedara, +6,4°C a Bronte, +6,5°C a Fornazzo, +6,7°C a Mascalucia, +7,9°C a San Giovanni La Punta, +8,2°C a San Gregorio di Catania, +8,3°C a Paternò, +8,4°C a Giarre, +8,9°C a Zafferana Etnea, +9,1°C a Riposto, +10,3°C a Trappeto, +10,5°C a Fontanarossa.

Nei prossimi giorni, tra domani e domenica, le temperature diminuiranno ulteriormente per l’irruzione fredda che riporterà maltempo dopo il sole di oggi. Stavolta farà molto più freddo e sabato sera la neve cadrà fino a 800 metri di altitudine sul vulcano, imbiancando anche i Paesi sui vari versanti. Le temperature domenica mattina crolleranno su valori decisamente più bassi persino rispetto a quelli odierni. Anche in Sicilia è arrivato l’inverno.

