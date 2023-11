Freddo in Umbria: auto bloccate per il ghiaccio sul Monte Cucco

MeteoWeb

Qualche disagio per il freddo intenso in Umbria dopo le nevicate di ieri a causa dell’irruzione di aria artica che ci ha portati improvvisamente in inverno. I Vigili del Fuoco di Gaifana sono intervenuti in località Val di Ranco Monte Cucco, nel comune di Sigillo, per recuperare diverse auto rimaste bloccate sulla sede stradale per il ghiaccio. La strada di acceso a Val di Ranco è stata momentaneamente chiusa fino al ripristino da parte della provincia, delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

Nel video seguente, le immagini che mostrano la situazione ieri a Castelluccio di Norcia: un paesaggio raggelato in veste tipicamente invernale.

Freddo e neve a Castelluccio di Norcia

