Gas, Pichetto: “la collocazione del rigassificatore a Vado Ligure è strategica”

Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto interviene sulle recenti polemiche riguardo il trasferimento della nave rigassificatrice da Piombino a Vado Ligure. “La nave rigassificatrice Golar Tundra è un asset strategico per la sicurezza energetica del Paese, in termini di garanzia delle forniture di gas naturale e di effetti positivi sulla stabilità dei prezzi. Tuttavia l’autorizzazione ad operare a Piombino ha una validità di soli tre anni e lo spostamento, dall’attuale collocazione in Toscana a largo di Vado Ligure, è fondamentale non solo per la necessaria diversificazione delle fonti e quindi nell’ottica di una maggiore indipendenza energetica, ma anche per la sua collocazione strategica in prossimità dei mercati di consumo del Nord Italia”, dichiara Pichetto.

“Un’operazione che prevede un costo, ma anche se questo si trasferisse per intero sui cittadini, cosa non automatica, l’incidenza sarebbe assolutamente marginale”, ha aggiunto il Ministro.