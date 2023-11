Geologo: “delle 620mila frane esistenti in Italia, ben 130mila sono in Lombardia”

MeteoWeb

“In Lombardia ci sono 130.000 frane delle 620.000 presenti in Italia. Circa 3.300 km quadrati sono interessati dalle frane. Ad esempio nell’Oltrepò Pavese. Non conta solo il numero di frane ma anche la concentrazione delle stesse in alcune aree. Ad esempio nell’Oltrepò Pavese ne abbiamo circa 6000 in 220 km quadrati interessati da dissesto idrogeologico“: è quanto ha affermato il geologo Roberto Perotti, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia.

“Le frane si distinguono principalmente in attive e frane quiescenti. Le frane attive sono il 60%, mentre quelle quiescenti rappresentano il 30%. Dunque abbiamo un 90% di frane che va tenuto sotto controllo. In queste settimane la questione del Seveso che è un torrente, ha portato alla ribalta nazionale il dissesto idrogeologico sul territorio lombardo. Per questo stiamo lavorando, con la Regione Lombardia, anche ad un modello di prevenzione che potrà coinvolgere in modo capillare le scuole in campagne di educazione ambientale, finalizzate alla conoscenza del territorio. Manutenzione da una parte, realizzazione di opere di rinaturalizzazione o di mitigazione come nel caso delle aree di espansione o vasche di laminazione ma anche dall’altra la conoscenza del territorio“.