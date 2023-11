Giappone, terremoto al largo della prefettura di Aomori: 2 feriti | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.8 si è verificato questo nel Nord del Giappone: sono stati riportato 2 feriti e danni di lieve entità. Il sisma si è verificato alle 06:01 ora locale (le 22:01 ora italiana di ieri) con epicentro a 50 km di profondità nelle acque dell’Oceano Pacifico al largo della prefettura di Aomori, nel Nord/Est dell’arcipelago, senza far scattare l’allerta tsunami, ha riportato l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA).

Il terremoto ha raggiunto il livello 4 sulla scala sismica giapponese di 7 livelli, focalizzata sulla misurazione delle vibrazioni superficiali e dei potenziali danni, e il livello 3 in diverse aree del Nord di Aomori e della vicina prefettura di Iwate, nonché in aree della fascia meridionale dell’isola di Hokkaido. La scossa è stata avvertita con minore intensità anche in vaste zone del Nord/Est del Paese e dell’Hokkaido centrale. Almeno due adolescenti della città di Hachinohe, ad Aomori, sono rimasti leggermente feriti calpestando pezzi di vetro di una finestra rotta mentre cercavano di fuggire, secondo quanto riferisce l’emittente pubblica giapponese NHK. Entrambi sono stati portati in ospedale.

La linea ferroviaria ad alta velocità (“shinkansen”) di Tohoku non è stata interessata dal terremoto, secondo la società operativa JR East, e la centrale nucleare di Higashidori nella regione colpita, che è attualmente fuori servizio, non ha registrato anomalie.

Il Giappone si trova sulla cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una delle zone sismiche più attive al mondo, e registra terremoti con relativa frequenza, quindi le sue infrastrutture sono appositamente progettate per resistere a tali eventi.