Giornata degli Alberi: la più grande dimora del pianeta vista dallo Spazio

Oggi in Italia si festeggia la Giornata nazionale degli alberi e per celebrarla e-Geos – società costituita da Telespazio (80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%) – propone una vista dai satelliti COSMO–SkyMed della più grande dimora di alberi del pianeta: la foresta amazzonica.

Si ritiene che i primi alberi siano comparsi almeno 385 milioni di anni, ben prima dei primi dinosauri, e che oggi esistano almeno 64mila specie diverse distribuite praticamente ovunque. Dalle immagini satellitari si è potuto stimare che in Italia esistano 12 miliardi di alberi, quasi 200 per ogni abitante, che occupano quasi il 40% della superficie nazionale, spiegae-Geos.

A livello globale ce ne sono oltre 3mila miliardi ma alcune aree particolarmente importanti come la foresta amazzonica sono in costante declino a causa delle attività di disboscamento e degli incendi sempre più violenti e frequenti, favoriti dall’aumento delle temperature.

Per il loro enorme valore naturale e simbolico gli alberi hanno da sempre avuto un ruolo di rilievo nelle culture umane come l’albero della Bodhi, un antico ‘Ficus religiosa’ sotto il quale Siddhartha Gautama, il maestro religioso in seguito noto come Buddha, giunse all’illuminazione, oppure l’Hardy Tree che si trova nel cimitero di S. Pancras a Londra circondato dalle lapidi.