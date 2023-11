Giornata di incendi in Sardegna: le fiamme lambiscono case e agriturismi nel Nuorese | VIDEO

MeteoWeb

Giornata di incendi oggi in Sardegna, in particolare in Ogliastra e Baronia (provincia di Nuoro). Le fiamme sono state alimentate dal forte vento. Il rogo, partito dalla zona industriale di Tortolì e proseguito sul Monte Attu, ha lambito capannoni e abitazioni civili, ma è stato poi spento e il territorio è stato bonificato. Un altro incendio è partito nei pressi della diga di Santa Lucia a Villagrande Strisaili e sta interessando un territorio impervio sulla montagna dove un agriturismo è stato lambito dalle fiamme e salvato dall’intervento dei Vigili del Fuoco. Nel primo pomeriggio, altri due incendi sono scoppiati in Baronia: il primo a Capo Comino, frazione di Siniscola, e un altro in serata nel territorio di Torpé.

Gli incendi nel territorio hanno mobilitato 50 Vigili del Fuoco e 22 mezzi, oltre a diverse squadre dell’agenzia Forestas. Dal primo pomeriggio, i pompieri hanno realizzato oltre 80 interventi per gli incendi di vegetazione in provincia di Nuoro.