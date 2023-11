Oggi è la Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo

MeteoWeb

La Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo è una ricorrenza internazionale che si celebra il 10 novembre di ogni anno. È stata istituita dall’UNESCO nel 2001 con l’obiettivo di sottolineare il ruolo fondamentale della scienza nella società e nella nostra vita quotidiana.

La scienza ha un impatto significativo su tutti gli aspetti della nostra vita, dalla salute e l’alimentazione alla tecnologia e l’ambiente. È essenziale per promuovere la pace e lo sviluppo sostenibile, aiutandoci a risolvere problemi globali come la povertà, la fame e il cambiamento climatico.

La Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo è un’occasione per celebrare i progressi scientifici e per promuovere la comprensione e l’apprezzamento della scienza da parte del pubblico. In tutto il mondo, le organizzazioni scientifiche, le scuole e le comunità organizzano eventi e attività per sensibilizzare su questi temi.

Il tema della Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo per il 2023 è “Costruire fiducia nella scienza“. Questo tema è stato scelto per sottolineare l’importanza di una comunicazione scientifica efficace e di un’informazione scientifica accurata. La fiducia nella scienza è essenziale per promuovere la cooperazione e la collaborazione tra i diversi attori della società, inclusa la comunità scientifica, i decisori politici e il pubblico.

In Italia, la Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’Agenzia Spaziale Italiana e da altre organizzazioni scientifiche.

Questa giornata è un’occasione preziosa per diffondere la cultura scientifica e per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della scienza per la nostra società.