Glifosato, l’appello di 13 associazioni: “potenziale cancerogeno, l’Italia si opponga al rinnovo”

Tredici associazioni ed ONG della società civile hanno scritto ai Ministri della Salute, dell’Ambiente e dell’Agricoltura, in vista del pronunciamento dell’Italia in sede europea in merito alla decisione di rinnovare l’autorizzazione alla produzione e consumo del glifosato.

Di seguito il testo integrale

“Gentili Ministri,

Con questa lettera tredici associazioni ed ONG della società civile italiana desiderano esprimere la loro profonda preoccupazione alla luce delle nuove prove scientifiche riguardanti il potenziale cancerogeno del glifosato. Queste prove rivelano che il glifosato e gli erbicidi a base di glifosato (GBH) possono causare la leucemia anche a basse dosi ritenute sicure dalle autorità di regolamentazione dell’UE. Ciò è particolarmente allarmante poiché la Commissione sta attualmente proponendo di rinnovare l’approvazione del glifosato da parte dell’UE per 10 anni. Il prossimo 16 novembre gli Stati membri saranno invitati a votare ancora una volta la proposta presso il comitato di appello. Alla luce di queste nuove prove convincenti sui potenziali danni del glifosato alla salute umana, vi invitiamo urgentemente ad opporvi alla proposta della Commissione e a sostenerne il mancato rinnovo.

Il 25 ottobre, infatti, sono stati presentati in una conferenza scientifica internazionale i primi dati sulla cancerogenicità del Global Glyphosate Study (GGS), uno studio tossicologico internazionale multi istituzionale promosso dall’ente italiano “Istituto Ramazzini”.

I risultati mostrano che basse dosi di GBH, erroneamente ritenute prive di effetti durante la valutazione dell’UE, hanno causato casi di leucemia nei ratti di età inferiore a 1 anno, a seguito di esposizioni prenatali e nella prima infanzia. I dati rivelano che la metà dei decessi per leucemia osservati nei ratti si è verificata tra 21 settimane (paragonabile a circa 16 anni negli esseri umani) e un anno di età (paragonabile a circa 40 anni negli esseri umani).

Uno dei GBH testati nel GSS era la formulazione rappresentativa BioFlow (MON 52276) per la quale l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) aveva recentemente concluso che non vi erano “aree critiche di preoccupazione” il che significa che soddisfa tutti i criteri di sicurezza per l’uomo. Segnaliamo alla vostra attenzione che questa formulazione rappresentativa è attualmente autorizzata in tutti gli Stati membri dell’UE.

I risultati del GGS sono estremamente preoccupanti poiché si aggiungono alle prove già esistenti del potenziale cancerogeno della sostanza, come abbiamo spiegato in precedenti lettere inviate a Voi e alle Autorità pubbliche europee. Durante l’intera rivalutazione del glifosato, le ONG e gli scienziati indipendenti hanno ripetutamente messo in guardia su importanti incoerenze e carenze nella valutazione scientifica del glifosato da parte dell’UE. Per quanto riguarda la formulazione rappresentativa “Bioflow”, sebbene l’EFSA abbia segnalato lacune nei dati e indicato la potenziale genotossicità di alcuni ingredienti, i richiedenti non hanno condotto alcuno studio sulla tossicità o sulla cancerogenicità a lungo termine sulla formulazione rappresentativa.

Considerando i dati GSS, ci chiediamo, come può essere giustificata una decisione sulla sicurezza della formulazione rappresentativa in assenza di uno studio sulla tossicità a lungo termine dal dossier? Ciò è obbligatorio, secondo l’articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 1107/2009 e, come sottolineato dalla Corte di giustizia europea (causa C-616/17), i prodotti e i principi attivi devono essere attentamente valutati per dimostrare che causano nessuna tossicità e/o cancerogenicità a lungo termine. Alla luce di queste nuove prove scientifiche del GSS secondo cui il GBH ha causato la morte per leucemia nei ratti, vi invitiamo a chiedere alla Commissione di ritirare immediatamente la sua proposta di rinnovare il glifosato e di revocare immediatamente la licenza del glifosato.

I dati del GGS sottolineano che la cancerogenicità e il potenziale di genotossicità del glifosato semplicemente non sono stati adeguatamente valutati. Come abbiamo già sottolineato nella nostra precedente lettera, esistono prove cruciali sulla cancerogenicità del glifosato che finora non sono state riconosciute nella valutazione dell’UE. Ciò include il suo potenziale di causare linfomi maligni e altri tumori negli studi sui roditori, valutato secondo le linee guida europee e internazionali, nonché la sua capacità di indurre stress ossidativo e lesioni del DNA in organi specifici. I richiedenti non hanno presentato due importanti studi in vivo del protocollo OCSE sulla genotossicità che indicherebbero se il glifosato è genotossico per organi diversi dal midollo osseo. Inoltre, studi epidemiologici suggeriscono che l’esposizione al glifosato è collegata al cancro, fatto recentemente confermato dall’Istituto pubblico sanitario francese INSERM.

Tuttavia, la cancerogenicità del glifosato è solo la punta dell’iceberg in relazione agli impatti sulla salute degli erbicidi a base di glifosato. L’esposizione al glifosato e ai GBH è stata collegata a neurotossicità, disturbi dello spettro autistico nei bambini esposti fin dall’età prenatale, sclerosi laterale amiotrofica e morbo di Parkinson negli adulti. È stato anche collegato a disturbi endocrini e alterazioni nel microbioma. L’esposizione al glifosato può anche portare a tossicità in un’ampia gamma di specie terrestri e acquatiche non bersaglio, causando potenzialmente gravi impatti sulla biodiversità. Con nostra preoccupazione, tutti questi importanti effetti dannosi non sono stati considerati come aree critiche di preoccupazione dall’EFSA nelle sue conclusioni.

Le nuove prove convincenti presentate hanno evidenziato le importanti carenze del processo di rinnovamento dell’UE sul glifosato. Considerando l’uso diffuso di prodotti a base di glifosato, trascurare questi effetti avversi rappresenta un rischio inaccettabile per la salute sia dei lavoratori agricoli che della popolazione in generale. Alla luce delle suddette prove, il glifosato non soddisfa i criteri di approvazione stabiliti dal Regolamento (UE) 1107/2009, secondo il quale le sostanze attive antiparassitarie, i prodotti antiparassitari e i loro residui immessi sul mercato non dovrebbero avere alcun effetto dannoso sull’uomo, sugli animali e su nessun effetto inaccettabile per l’ambiente. Inoltre, quando è dimostrato che un pesticida può causare danni potenziali, la Commissione e gli Stati membri hanno il diritto di invocare il principio di precauzione, che è al centro del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (UE) n. 1107/2009.

Se la Commissione rimane risoluta nel sostenere la sua proposta nonostante gli allarmanti risultati del GSS, voi avrete la responsabilità di salvaguardare la salute umana e l’ambiente opponendovi al rinnovo decennale del glifosato all’interno del Comitato di Appello.

In questo momento cruciale, vi invitiamo a spingere per il mancato rinnovo del glifosato, poiché la protezione degli agricoltori, dei lavoratori agricoli e del pubblico è in gioco.

Grazie in anticipo per la vostra considerazione e siamo a totale disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti,