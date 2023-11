Il Gran Sasso innevato e l’Adriatico in un’unica foto: spettacolare vista dall’aereo

MeteoWeb

L’irruzione di aria artica del weekend ha finalmente portato il freddo in Italia, fino alle regioni del Sud. La neve è caduta fino a quote insolitamente basse per il periodo al Centro-Sud e anche il Gran Sasso si è mostrato in tutta la sua maestosa bellezza, ricoperto di bianco. Spettacolare è la foto condivisa dalla pagina Facebook “Meteo Aquilano”, che mostra il Gran Sasso innevato “immortalato dall’aereo da Matteo Maggiore di skimaps.eu”. L’immagine è stata scattata nella mattina di ieri, domenica 26 novembre. La foto è mozzafiato perché mostra anche la costa abruzzese, il blu del Mar Adriatico e un letto di nuvole (cumuli). Questa “vicinanza prospettica” tra mari e monti, gli elementi che più caratterizzano la bellezza dell’Abruzzo, è stata favorita dall’aria limpida e dalla visibilità ottima grazie al freddo.

Infatti, anche questa mattina le temperature minime registrate dalla rete di monitoraggio di “Meteo Aquilano” sono state “piuttosto rigide, anche se l’inversione termica in quota è stata interrotta dall’arrivo di venti occidentali più miti”, viene spiegato nel post. “Meteo Aquilano” segnala -15,2°C, fatti registrare prima della mezzanotte, dalla stazione di Pietrattina e -14,3°C a Campo Felice Camardosa. A valle i valori termici minimi più significativi sono stati -7,9°C a Pizzoli (Loc. Cermone), –7,8°C a Stiffe (presso l’Agriturismo La Villa) e -7,3°C a Scoppito (Loc. Ponte San Giovanni).

