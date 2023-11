Violenta grandinata in Sudafrica: Johannesburg imbiancata, chicchi come uova e palline da golf | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’improvvisa e violenta grandinata ha devastato alcune parti di Johannesburg la scorsa notte: è seguita ad un temporale che ha colpito la città del Sudafrica nel tardo pomeriggio. Dal cielo buio sono caduti chicchi di grandine grandi quanto palline da golf. Numerose automobili ed edifici sono stati danneggiati. I servizi di emergenza affermano di rimanere in massima allerta poiché sono attesi nuovi temporali nelle prossime ore. Robert Mulaudzi di Joburg EMS ha affermato che le zone maggiormente colpite della città sono Braamfontein, Midrand, Sandton, Paulshof e la metropolitana.

“Da parte nostra, in quanto servizi di gestione delle emergenze della città di Johannesburg, rimaniamo in massima allerta tutto il giorno monitorando tutte e sette le regioni della città in modo da poter rispondere a tutte le emergenze segnalate tramite il nostro call center di emergenza,” ha spiegato Mulaudzi.

Sudafrica, Johannesburg imbiancata dalla grandine

Sudafrica, violenta grandinata colpisce Johannesburg