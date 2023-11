Guinness World Records: oggi 8 novembre è la giornata mondiale

MeteoWeb

La Giornata Mondiale dei Guinness World Records è una celebrazione annuale dedicata agli incredibili traguardi umani e alle imprese straordinarie. Questa giornata, che ricorre oggi, 8 novembre, rende omaggio a coloro che hanno stabilito record eccezionali in una vasta gamma di categorie. Le persone di tutto il mondo partecipano a eventi speciali, sfide e attività per cercare di stabilire nuovi record o semplicemente per ammirare le imprese incredibili degli altri. Questa giornata promuove la passione per il superamento dei limiti e l’ispirazione attraverso storie straordinarie. I Guinness World Records celebrano l’unicità e il talento dell’umanità in tutto il mondo.

Curiosità sui Guinness World Records

Ecco alcune curiosità interessanti sui Guinness World Records:

Origini : i Guinness World Records sono stati creati da Sir Hugh Beaver, direttore generale della birra Guinness, nel 1954. L’idea è nata da una discussione su quale fosse l’uccello più veloce d’Europa durante una partita di caccia;

: i Guinness World Records sono stati creati da Sir Hugh Beaver, direttore generale della birra Guinness, nel 1954. L’idea è nata da una discussione su quale fosse l’uccello più veloce d’Europa durante una partita di caccia; Primo libro dei record : il primo libro dei Guinness World Records è stato pubblicato nel 1955 ed è diventato un bestseller istantaneo;

: il primo libro dei Guinness World Records è stato pubblicato nel 1955 ed è diventato un bestseller istantaneo; Record più longevo : il record più longevo che figura nei Guinness World Records è quello del lancio del martello maschile, con un primato stabilito nel 1986 da Yuriy Sedykh;

: il record più longevo che figura nei Guinness World Records è quello del lancio del martello maschile, con un primato stabilito nel 1986 da Yuriy Sedykh; Record più veloce : il record di velocità è stato stabilito da Usain Bolt, con una velocità massima di 27,8 miglia orarie (44,72 km/h) durante i 100 metri piani nel 2009;

: il record di velocità è stato stabilito da Usain Bolt, con una velocità massima di 27,8 miglia orarie (44,72 km/h) durante i 100 metri piani nel 2009; Record più bizzarri : i Guinness World Records includono categorie molto insolite, come “il numero di mattoncini LEGO impilati sulla testa in un minuto” o “il record del mondo per il più grande numero di chilometri percorsi su una monopattino con le mani in 24 ore”.

: i Guinness World Records includono categorie molto insolite, come “il numero di mattoncini LEGO impilati sulla testa in un minuto” o “il record del mondo per il più grande numero di chilometri percorsi su una monopattino con le mani in 24 ore”. Record umani straordinari : oltre ai record fisici, ci sono categorie dedicate a record umani straordinari, come il più lungo periodo trascorso in apnea sott’acqua o il numero più alto di lingue conosciute da una sola persona;

: oltre ai record fisici, ci sono categorie dedicate a record umani straordinari, come il più lungo periodo trascorso in apnea sott’acqua o il numero più alto di lingue conosciute da una sola persona; Impatto globale: i Guinness World Records ispirano persone di tutto il mondo a perseguire i propri sogni e a spingersi al di là dei limiti, dimostrando che con dedizione e passione, si possono raggiungere risultati straordinari.