Sulla strada di Hogwarts: le ferrovie scozzesi cercano macchinista per il treno di Harry Potter

Le ferrovie scozzesi sono alla ricerca di qualcuno disposto a guidare il treno di Harry Potter lungo la West Highland Line della ScotRail. Questa linea collega Glasgow a destinazioni come Oban, Fort William e Mallaig, attraversando scenari iconici apparsi nei film e in televisione dedicati al mago più famoso del mondo. La West Highland Line è stata addirittura votata come il viaggio ferroviario più significativo del mondo dai lettori della rivista di viaggi indipendente Wanderlust nel 2009, superando persino itinerari in Peru e il celebre Transiberian Express.

Da Glasgow, la linea si divide a Crianlarich, offrendo ai passeggeri due opzioni: attraversare Loch Awe fino a Oban o attraversare Rannoch Moor fino a Fort William e Mallaig. Le stazioni lungo il percorso includono Corrour, riconosciuta come la stazione più elevata del Regno Unito, posizionata a 408 metri sopra il livello del mare, nonché la più remota.

Le scenografie mozzafiato del viadotto Glenfinnan hanno servito da sfondo per le riprese di “Harry Potter e la camera dei segreti” e “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban“. Nel film è possibile ammirare ancora in funzione la locomotiva a vapore.

Nonostante non sia richiesta esperienza ferroviaria precedente, il candidato prescelto deve avere almeno 20 anni all’inizio della formazione e superare esami medici specifici. I candidati accettati per la posizione possono godere di uno stipendio iniziale di 33mila sterline, con la prospettiva di arrivare a 58mila sterline una volta completata la formazione.