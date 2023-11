Hubble misura le dimensioni di un vicino esopianeta transiente: simile alla Terra ma bollente

MeteoWeb

Il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA ha misurato le dimensioni del più vicino esopianeta delle dimensioni della Terra che passa davanti alla faccia di una stella vicina. Questo allineamento, chiamato transito, apre la porta a studi successivi per vedere che tipo di atmosfera, se esiste, potrebbe avere il mondo roccioso. Il minuscolo pianeta, LTT 1445Ac, è stato scoperto per la prima volta dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA nel 2022. Ma la geometria del piano orbitale del pianeta rispetto alla sua stella vista dalla Terra era incerta perché TESS non ha la risoluzione ottica richiesta. Ciò significa che il rilevamento potrebbe essere stato un cosiddetto transito radente, in cui un pianeta sfiora solo una piccola porzione del disco della stella madre. Ciò produrrebbe un limite inferiore impreciso del diametro del pianeta.

“C’era la possibilità che questo sistema avesse una geometria “sfortunata” e, se così fosse, non avremmo misurato la dimensione giusta. Ma con le capacità di Hubble siamo riusciti a centrarne il diametro”, ha affermato Emily Pass dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicals a Cambridge, Massachusetts. Le osservazioni di Hubble mostrano che il pianeta effettua un transito normale attraverso il disco della stella, il che produce una dimensione reale di solo 1,07 volte il diametro della Terra. Ciò significa che il pianeta è un mondo roccioso, come la Terra, con approssimativamente la stessa gravità superficiale. Ma ad una temperatura superficiale di circa 260°C, fa troppo caldo per la vita come noi la conosciamo.

Il pianeta orbita attorno alla stella LTT 1445A, che fa parte di un triplo sistema di tre stelle nane rosse che si trova a 22 anni luce di distanza nella costellazione dell’Eridano. La stella ha altri due pianeti segnalati che sono più grandi di LTT 1445Ac. Una coppia stretta di altre due stelle nane, LTT 1445B e C, si trova a circa 4,7 miliardi di chilometri da LTT 1445A. L’allineamento delle tre stelle e l’orbita di taglio della coppia BC suggeriscono che tutto nel sistema è complanare, compresi i pianeti conosciuti.

“I pianeti in transito sono entusiasmanti poiché possiamo caratterizzare le loro atmosfere con la spettroscopia, non solo con Hubble ma anche con il telescopio spaziale James Webb. La nostra misurazione è importante perché ci dice che probabilmente si tratta di un pianeta terrestre molto vicino. Non vediamo l’ora di continuare le osservazioni che ci permetteranno di comprendere meglio la diversità dei pianeti attorno ad altre stelle”, ha affermato Pass.

“Hubble rimane un attore chiave nella nostra caratterizzazione degli esopianeti“, ha aggiunto la Professoressa Laura Kreidberg dell’Istituto Max Planck per l’astronomia di Heidelberg (che non ha preso parte a questo studio). “Ci sono pochi preziosi pianeti terrestri che sono abbastanza vicini da consentirci di conoscere le loro atmosfere: a soli 22 anni luce di distanza, LTT 1445Ac è proprio accanto in termini galattici, quindi è uno dei migliori pianeti nel cielo da seguire e per conoscere le sue proprietà atmosferiche”.