L’iceberg più grande al mondo ripreso dallo spazio: “A-23a” alla deriva nell’Oceano Australe

L’immagine del satellite russo Meteor-M mostra l‘iceberg A-23a nell’Oceano Australe. L’iceberg A-23a, il più grande al mondo, ha iniziato a muoversi per la prima volta dopo decenni, spostandosi nelle acque dell’Oceano Antartico. L’iceberg A-23a si staccò dal bordo esterno della piattaforma di ghiaccio Filchner nel settembre 1986. Per più di 30 anni rimase arenato nel Mare di Weddell centrale. In primavera è iniziata una deriva attiva verso il bordo del ghiaccio. Secondo gli esperti, A-23a cesserà di esistere nel prossimo futuro o rimarrà nel sistema Weddell Gyre e andrà alla deriva per molti altri anni.