Il 19 novembre 1999 la Cina lancia la prima navetta Shenzhou

MeteoWeb

Il 19 novembre 1999 la Repubblica Popolare Cinese lanciava la sua prima navetta spaziale Shenzhou 1, alle 00:30 UTC dal Centro di lancio spaziale di Jiuquan, nella provincia del Gansu. Il lancio fu un successo e la navetta entrò in orbita attorno alla Terra.

Shenzhou 1 era una navetta senza equipaggio e il suo obiettivo principale era quello di testare la strumentazione e le procedure di lancio. ha orbitato attorno alla Terra per 14 volte e poi è rientrata nell’atmosfera terrestre, atterrando in sicurezza nella Mongolia Interna il 20 novembre 1999.

Il lancio di Shenzhou 1 è stato un evento importante per la Cina, in quanto ha segnato l’ingresso nel club dei Paesi con capacità di volo spaziale umano. Il successo del lancio è stato salutato con grande entusiasmo in Cina ed ha contribuito a rafforzare il prestigio internazionale del Paese.

Ecco alcuni dettagli tecnici del lancio:

La navetta era lunga 9,2 metri e pesava 7,8 tonnellate;

Era spinta da un motore a propellente liquido Long March 2F;

L’orbita della navetta era di 200-343 km di altitudine e 91,6 minuti di periodo;

La navetta trasportava una serie di strumenti scientifici, tra cui un telescopio per l’osservazione della Terra e un rilevatore di radiazioni.

Il lancio di Shenzhou 1 è stato seguito da altre 3 missioni senza equipaggio, prima del primo volo umano cinese, avvenuto nel 2003.