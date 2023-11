In Kenya un giorno festivo per piantare alberi

MeteoWeb

Il governo del Kenya ha istituito un giorno festivo per incoraggiare i residenti a piantare 100 milioni di alberi in tutto il Paese, un appello al quale hanno risposto centinaia di persone a Nairobi. Il presidente William Ruto ha promesso che 15 miliardi di alberi saranno piantati entro il 2032 per aumentare la copertura forestale del Kenya dopo la peggiore siccità degli ultimi 40 anni nella regione del Corno d’Africa.

Dipendenti pubblici, studenti e famiglie si sono riuniti oggi in varie località della capitale Nairobi per piantare alberi nonostante la pioggia torrenziale. “Ho piantato circa 50 alberi oggi. Penso che questa sia un’iniziativa potente e necessaria per il pianeta, soprattutto dopo aver vissuto una drammatica siccità per diverse stagioni consecutive,” ha dichiarato ad AFP il funzionario governativo Joan Kirika. “Spero che continueremo a celebrare questo giorno ogni anno, non necessariamente come un giorno festivo ma come un promemoria annuale per prenderci cura dell’ambiente e pensare al pianeta“.