Incantevole nevicata in Piemonte: Sestriere è uno spettacolo | FOTO

Una vasta circolazione depressionaria con minimo sul Mare del Nord ha determinato un peggioramento in Piemonte, portando la neve sui rilievi, in particolare quelli del Torinese (foto nella gallery), a partire dai 1.700 metri. Imbiancate località come Sestriere e Vazon. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni deboli o moderate diffuse, localmente forti sul Verbano e molto forti a carattere temporalesco sull’Appennino. Ci sarà anche forte ventilazione da Sud/Ovest sui rilievi meridionali. L’allontanamento verso Est della depressione favorirà un miglioramento del tempo nella giornata di domani.

