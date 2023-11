Incendi boschivi e alluvioni: due giorni di lavoro e confronto sulle lezioni apprese in ambito europeo

MeteoWeb

L’Italia ospiterà l’UCPM Lessons Learnt Programme, Meeting on wildfires and floods in 2023, l’appuntamento annuale dedicato alla condivisione e alla diffusione, in ambito europeo, delle buone pratiche sulla gestione del rischio, in programma a Roma dal 30 novembre all’1 dicembre. Alluvioni e incendi boschivi saranno i temi al centro dei due giorni di lavoro organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Commissione Europea a cui parteciperanno i rappresentanti degli Stati Membri e del Meccanismo Unionale della Protezione Civile.

In particolare la giornata del 30 novembre sarà dedicata al rischio incendi boschivi con un focus sulla stagione antincendio 2023 in Europa e sulle lezioni apprese in questo ambito in seguito all’emergenza incendi che ha colpito la Grecia e grazie alle missioni europee in Canada, Cile e Tunisia. La seconda giornata di lavori affronterà invece le tematiche legate al rischio alluvione e sarà l’occasione per approfondire le esperienze maturate in Italia e in Slovenia a seguito degli eventi alluvionali che hanno duramente colpito i due Paesi.

Giovedì 30 novembre alle ore 9:00 il Commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarčič, responsabile per la protezione civile e gli aiuti umanitari, e il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci apriranno i lavori, presso il Nazionale Spazio Eventi in via Palermo 10. A trarre le conclusioni dei due giorni di confronto, evidenziando spunti di riflessione e sfide future, sarà il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

Dopo l’apertura dei lavori del 30 novembre, il Commissario europeo Janez Lenarčič e il Ministro Nello Musumeci risponderanno alle domande della stampa presso la sede di Nazionale Spazio Eventi in via Palermo 10 a Roma.