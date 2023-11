Incendi Sardegna: due roghi sul litorale di Olbia | FOTO

MeteoWeb

Due incendi sono divampati oggi nel territorio di Olbia, in Sardegna. Intorno alle 13, un rogo è scoppiato a Murta Maria: il rapido intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale ha impedito che le fiamme, divampate nella vegetazione, si propagassero e arrivassero alle abitazioni vicine. Sono state necessarie circa due ore di lavoro per spegnere l’incendio. Nessuno è rimasto ferito. Contemporaneamente un altro incendio è divampato in un’altra località balneare, sempre nel territorio di Olbia, a Cugnana, nei pressi di Porto Rotondo. Allertati dalla centrale operativa, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco di Arzachena che, in alcune ore di lavoro, sono riusciti a domare le fiamme e bonificare l’intera area interessata.