Incendi Sardegna, rogo a Tortolì: lambiti capannoni e case

Dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 17 novembre, un incendio di vegetazione nella zona industriale di Tortolì, in provincia di Nuoro, sta tenendo impegnati 36 Vigili del Fuoco e con 15 automezzi. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno lambito alcuni capannoni industriali e delle abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono in corso: situazione in miglioramento.