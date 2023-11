Incendi Sicilia, vasto rogo divora la riserva di Vendicari nel Siracusano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio sta divorando la riserva naturale di Vendicari, nel Siracusano. Il rogo si è propagato da un canneto e nell’arco di pochi minuti, ha avvolto la vegetazione. Sono state numerose le chiamate di emergenza al centralino dei Vigili del Fuoco per segnalare l’incendio. Solo dopo le operazioni di spegnimento sarà possibile verificare l’entità dei danni che, comunque, sembrano essere ingenti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per svelare le cause dell’incendio ma non è esclusa una azione dolosa.

Vasto incendio nella riserva di Vendicari

Foto





/