India, cappa di smog soffoca Delhi: scuole chiuse

L’inquinamento atmosferico a New Delhi continua a persistere. La città è avvolta da una terribile cappa di smog da giorni, causando gravi preoccupazioni per la salute pubblica. Per affrontare questa emergenza, le autorità hanno adottato diverse misure. La metà dei dipendenti degli uffici pubblici è stata invitata a lavorare da casa, mentre le scuole primarie saranno chiuse per tutta la settimana su decisione presa in via d’urgenza venerdì scorso.

Le raccomandazioni delle autorità sono chiare: si consiglia a tutti di rimanere il più possibile all’interno. Nel caso in cui sia inevitabile uscire, le autorità insistono sull’importanza di indossare maschere per ridurre l’esposizione all’inquinamento atmosferico, che raggiunge livelli pericolosamente nocivi per la salute. Questo periodo dell’anno è particolarmente critico a New Delhi poiché oltre all’inquinamento abituale della città, una delle più inquinate al mondo, si aggiungono anche i fumi derivanti dalle campagne circostanti, dove gli agricoltori bruciano i residui delle colture.

È importante notare che ogni anno a Delhi, migliaia di persone perdono prematuramente la vita a causa di patologie correlate all’esposizione prolungata all’aria inquinata. Questa situazione mette in luce l’urgente necessità di affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico nella regione e di prendere misure concrete per migliorare la qualità dell’aria e proteggere la salute della popolazione.