India: lotta contro il tempo per salvare 40 operai bloccati in un tunnel

MeteoWeb

Corsa contro il tempo nel distretto himalayano dell’Uttarakhand, in India, per un centinaio di soccorritori che stanno tentando di recuperare i 40 operai rimasti intrappolati nella notte tra sabato e domenica, dopo il crollo di un tunnel stradale in costruzione nel Nord del Paese. Le ruspe stanno scavando da 3 giorni per creare un passaggio e consentire l’uscita dei 40 lavoratori, tutti sopravvissuti al crollo. I soccorritori hanno in precedenza stabilito un contatto con le persone intrappolate e sono riusciti a fare arrivare loro cibo, acqua e ossigeno.