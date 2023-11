India: le prime immagini degli operai intrappolati nel tunnel da 10 giorni | VIDEO

MeteoWeb

A dieci giorni dal crollo di un tunnel in costruzione nel Nord dell’India, le telecamere hanno per la prima volta inquadrato i volti dei 41 operai rimasti intrappolati. Nelle immagini, realizzate con una telecamera endoscopica posizionata in un tubo sottile attraverso il quale vengono forniti ossigeno, cibo e acqua, gli uomini appaiono esausti. I soccorritori hanno utilizzato il tubo anche per fornire agli operai il loro primo pasto caldo dopo giorni, finora si erano nutriti di snack inviati attraverso un tubo più stretto.

Il tunnel in costruzione è crollato dopo una frana: l’incidente è avvenuto la mattina del 12 novembre nel distretto di Uttarkashi, nello stato dell’Uttarakhand. Finora gli sforzi per trarli in salvo non hanno prodotto risultato, ostacolati dai continui crolli e dai ripetuti guasti nelle trivellatrici.