India: 6° giorno di operazioni per salvare gli operai bloccati nel tunnel

“Siamo ottimisti, abbiamo già rimosso un terzo delle macerie“: è quanto ha affermato Devendra Patwal, ufficiale delle forze di soccorso che in India, nello stato himalayano dell’Uttarakhand, stanno lavorando senza sosta per liberare i 40 operai intrappolati da 6 giorni in un tunnel stradale in costruzione, dopo il crollo di una parte della volta. Grazie ad un nuovo macchinario, i soccorritori hanno scavato un tratto di 24 metri, mentre altri 60 devono essere ancora percorsi per consentire il salvataggio degli operai. Attraverso una sottile conduttura di acciaio i soccorritori inviano ogni 2 ore alimenti, bevande e medicine.