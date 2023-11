India: tutti vivi gli operai intrappolati nel tunnel

MeteoWeb

Tutti vivi i 40 operai indiani intrappolati da ieri a causa del crollo di in tunnel stradale che stavano costruendo in Uttarakhand. “Sono tutti al sicuro“, ha riferito all’AFP Karamveer Singh Bhandari, dirigente della protezione civile indiana. Il cedimento è avvenuto domenica mattina. Le squadre di soccorso hanno utilizzato escavatori per rimuovere cumuli di detriti nel disperato tentativo di raggiungere i 40 uomini. L’ossigeno veniva pompato nella parte bloccata del tunnel, ed il cibo inviato attraverso un tubo. Il contatto iniziale è avvenuto tramite un pezzo di carta, ma in seguito i soccorritori sono riusciti a connettersi tramite radiotelefoni.