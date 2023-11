MeteoWeb

Una scossa di terremoto magnitudo 6 è stata registrata alle 11:48 ora locale (le 03:48 in Italia) al largo delle coste Ovest delle Molucche Settentrionali, in Indonesia. Secondo i dati INGV, il sisma ha avuto ipocentro a circa 123 km di profondità, con epicentro in mare. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.