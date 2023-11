Inizia la notte polare a Utqiagvik: 66 giorni di buio nella città più settentrionale degli USA | FOTO

MeteoWeb

La piccola città di Utqiagvik (in passato conosciuta anche come Barrow), in Alaska, non vedrà il sole per un bel po’ di tempo: quello di oggi è l’ultimo tramonto fino al prossimo 23 gennaio 2024. Inizia, dunque, la notte polare per la città più settentrionale degli Stati Uniti, che vivrà 66 giorni di buio, in cui il sole non salirà sopra l’orizzonte. Utqiagvik, appena a nord del Circolo Polare Artico, ospita circa 4.500 persone e la maggior parte dei residenti sono nativi di Iñupiat, in Alaska.

Il motivo per il quale Utqiagvik, vive lunghi periodi di buio nel cuore dell’inverno è dovuto all’inclinazione della Terra e alla posizione della città in prossimità del Polo Nord. Poiché la Terra orbita intorno il sole sul suo asse, il Polo Nord è più distante dal sole in inverno, il che determina un esteso periodo di buio intorno al solstizio d’inverno. Succede totalmente l’opposto durante il solstizio d’estate: a Utqiagvik ci saranno settimane di luce perenne dalla metà di maggio all’inizio di agosto (il fenomeno è conosciuto come “sole di mezzanotte”).

La popolazione di Utqiagvik non sarà completamente al buio per i prossimi 66 giorni. Il crepuscolo civile dura diverse ore durante il periodo della notte polare e fornisce abbastanza luce per vedere durante quelle che generalmente sarebbero le ore diurne. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, il crepuscolo civile inizia quando il centro del sole si trova a 6 gradi sotto l’orizzonte.

Anche se Utqiagvik non è l’unica città dell’Alaska a vivere questo fenomeno, è la prima della lista delle località per quanto riguarda la notte polare a causa della sua posizione a nord. Per circa 1-2 mesi, anche i residenti di Kaktovik, Point Hope e Anaktuvuk Pass vivranno senza sole.