Inondazioni in Kenya, almeno 15 morti

Le recenti inondazioni in Kenya hanno causato la perdita di almeno 15 vite umane e ingenti danni materiali, comprese decine di abitazioni devastate e terreni agricoli allagati. Questa devastazione è stata innescata dalle intense precipitazioni che si sono abbattute nei giorni scorsi, come segnalato dalla Croce Rossa. Le regioni settentrionali del Paese hanno subito in modo particolare l’impatto di queste piogge torrenziali, con case allagate e strade sommerse. Situazioni simili si sono verificate anche in altre parti dell’Africa orientale.

La Croce Rossa del Kenya ha comunicato che finora sono state colpite 15.264 famiglie. Inoltre, la catastrofe ha causato la morte di oltre un migliaio di capi di bestiame e la distruzione di almeno 97 ettari di terreni agricoli. Le autorità e le organizzazioni umanitarie stanno lavorando per fornire assistenza e supporto alle persone colpite da queste inondazioni.