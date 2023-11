Inondazioni in Kenya: tentano di attraversare fiume in piena, almeno 7 morti

MeteoWeb

Si teme che almeno 7 persone siano morte dopo essere state travolte da un fiume in piena nel Kenya sudorientale. E’ stato riferito che erano sedute su un tronco in mezzo al fiume mentre cercavano di attraversarlo quando le acque si sono alzate e sono state trascinate via.

Il Kenya, così come le vicine Somalia ed Etiopia, è alle prese con drammatiche inondazioni. Testimoni hanno riferito ai media locali che diverse persone erano rimaste bloccate dopo l’esondazione del fiume Muooni in seguito a diverse ore di pioggia intensa, ma il gruppo ha deciso di tentare comunque di attraversarlo giovedì sera.

“Erano seduti su un tronco che galleggiava in mezzo al fiume, sono stati travolti dalle acque impetuose mentre cercavano di attraversarlo,” ha spiegato il capo della zona Norman Musyoki al quotidiano privato Daily Nation. “Un’improvvisa piena del fiume li ha travolti mentre una folla di testimoni assisteva impotente“.

Le autorità stanno cercando di stabilire il numero esatto di persone travolte, mentre i resoconti dei testimoni ne riportano almeno 7. Sono attualmente in corso le operazioni di salvataggio e recupero. Secondo la Croce Rossa del Kenya, le forti piogge e le inondazioni, legate al fenomeno El Niño, hanno già ucciso almeno 71 persone e provocato più di 150mila sfollati in Kenya.