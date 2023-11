Inondazioni in Kenya: 5 morti e decine di dispersi

MeteoWeb

Forti piogge stanno colpendo il Kenya da giorni, in particolare nel nord-est nel Paese. Il maltempo ha provocato almeno 5 morti accertati, decine di dispersi e più di 100mila famiglie sfollate. Solo nella contea di Mandera, le gravi inondazioni hanno colpito direttamente più di 5.000 famiglie, con case sommerse, numerosi capi di bestiame annegati e alberi sradicati. Secondo il dipartimento meteorologico keniano, le precipitazioni proseguiranno per tutta la settimana, mentre il governo della contea ha messo in guardia le istituzioni governative per il rischio di epidemie di origine idrica.