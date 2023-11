Drammatiche inondazioni in Kenya: almeno 70 vittime | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge che hanno colpito l’Africa orientale hanno causato alluvioni in Kenya, con almeno 70 persone morte e decine di migliaia costrette ad abbandonare le proprie case. Le inondazioni hanno distrutto molte strade e ponti, lasciandone altri parzialmente distrutti, soprattutto nella parte settentrionale del Paese. Oltre 36.000 famiglie sono state sfollate in tutto il Paese. Il Presidente keniota William Ruto ha dichiarato che sono emersi casi di colera e malaria in alcune zone e si riunirà con il suo gabinetto per discutere della risposta di emergenza alla crisi.

Il Dipartimento meteorologico del Kenya ha previsto che il Paese continuerà a registrare piogge superiori alla media, soprattutto nelle regioni centrali ed orientali, a causa delle temperature superficiali dell’oceano più calde del solito. Queste condizioni climatiche anomale sono associate al fenomeno noto come El Niño.