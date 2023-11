Inondazioni in Somalia: il bilancio sale a 29 morti e 300mila sfollati

MeteoWeb

Le inondazioni causate dalle forti piogge che hanno colpito l’Africa orientale hanno provocato in Somalia almeno 29 morti e oltre 300mila sfollati. Conseguenze altrettanto devastanti si registrano in Etiopia (20 morti) e Kenya (15 morti). In Somalia le inondazioni stanno colpendo soprattutto il Sud/Ovest del Paese. “Avevamo previsto che questa situazione si sarebbe verificata. Il disastro ha finora colpito circa 850.000 persone e 29 persone sono state uccise mentre 300.500 sono state sfollate“, ha dichiarato il presidente della protezione civile somala, Mohamed Moalim Abdullahi.

La Somalia, dove la maggior parte dei suoi 17 milioni di abitanti vive di allevamento e agricoltura, è uno dei Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici.