Gravi inondazioni in Somalia: ponti crollati e case sommerse, 50 morti e 700mila sfollati | FOTO

Una devastante alluvione in Somalia ha causato la perdita di 50 vite umane e ha costretto quasi 700mila persone a lasciare le proprie abitazioni. La situazione si aggraverà ulteriormente oggi a causa delle previste intense precipitazioni. La regione del Corno d’Africa è attualmente colpita da forti piogge e inondazioni, fenomeni legati al particolare evento climatico El Niño. Ciò ha provocato numerosi decessi e sfollamenti su larga scala, concentrati soprattutto in Somalia, dove ponti sono crollati e numerose zone residenziali sono state sommerse dalle acque.

Il direttore dell’Agenzia somala per la gestione dei disastri, Mohamud Moalim Abdullahi, ha dichiarato in conferenza stampa: “Cinquanta persone hanno perso la vita in questa tragedia, mentre 687.235 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case“. Abdullahi ha anche avvertito che le piogge previste tra il 21 e il 24 novembre potrebbero causare ulteriori inondazioni, con il rischio di provocare ulteriori perdite umane e danni estesi.

Sabato, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha riferito che il numero degli sfollati a causa delle intense piogge e inondazioni in Somalia è quasi raddoppiato in una settimana, colpendo complessivamente 1,7 milioni di persone. Save the Children ha inoltre comunicato giovedì che oltre 100 persone, tra cui 16 bambini, hanno perso la vita, e più di 700.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni in Kenya, Somalia ed Etiopia a causa delle inondazioni improvvise.

Il Corno d’Africa è una delle regioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici, con eventi meteorologici estremi che si verificano sempre più frequentemente e con maggiore intensità.