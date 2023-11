Insediato il nuovo capo dipartimento dei vigili del fuoco, il prefetto Renato Franceschelli

MeteoWeb

Prima riunione operativa del nuovo capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, prefetto Renato Franceschelli. “Ringrazio il Governo ed il Ministro Piantedosi per l’incarico affidatomi, consapevole della responsabilità e dell’impegno richiesto per guidare un sistema complesso ed efficiente, ricco di professionalità e capacità operative finalizzate non esclusivamente al soccorso ed alla sicurezza delle persone”, ha detto fissando subito i primi obiettivi. Il prefetto Franceschelli succede nell’incarico al prefetto Laura Lega, da oggi a capo del Dipartimento Liberti Civili e Immigrazione.

Nato a Napoli, Renato Franceschelli dal 1985 inizia un lungo periodo professionale in Toscana, nelle Prefetture di Lucca e Pisa, per poi giungere nel 2001 al Ministero dell’Interno, dove ricopre diversi incarichi nel neo costituito Dipartimento per le Libertà civili e per l’immigrazione.

Il 13 dicembre 2011 il Consiglio dei Ministri lo nomina Prefetto destinandolo alla sede di Siracusa, in cui svolge anche le funzioni di Commissario Straordinario della Presidenza del Consiglio per la ricostruzione della Cattedrale di Noto (SR). Nel febbraio del 2017 assume la funzione di Prefetto di Padova e poi, dal maggio 2021, di Genova. Da oggi è il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.