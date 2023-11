Intelligenza artificiale, al via nel Regno Unito il primo summit globale

MeteoWeb

Al via oggi il primo summit globale per valutare rischi e potenzialità dell’intelligenza artificiale (IA) a Bletchley Park, a Nord di Londra. Saranno presenti leader politici internazionali, rappresentanti dei colossi di internet ed esperti, che affronteranno i tanti interrogativi posti dalla nuova tecnologia in rapida diffusione e di sempre maggiore utilizzo, in un evento di due giorni fortemente voluto dal premier britannico Rishi Sunak, secondo cui è necessario analizzare anche i “pericoli potenzialmente più gravi“. Oggi sono attesi al vertice diversi leader mondiali, tra cui il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres, e per l’Italia il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Sono attesi anche alcuni tycoon innovatori della Silicon Valley come Elon Musk e Sam Altman, co-fondatori di OpenAI, la start-up che ha sviluppato ChatGPT.