Inverno 2022-2023, otto morti per valanghe in Valle d’Aosta: peggior stagione dagli anni ‘90

L’inverno 2022-2023 verrà ricordato in Valle d’Aosta come una delle peggiori stagioni degli ultimi 36 anni per quanto riguarda le vittime da valanga. I decessi sono stati otto e rendono lo scorso inverno il terzo con maggiore mortalità dal 1986. I dati sono stati forniti durante la presentazione del rendiconto nivometeorologico, che si è tenuto a Torino ed è stato organizzato da Arpa Piemonte, Regione Valle d’Aosta, Fondazione Montagna Sicura e Aineva.

Durante la scorsa stagione invernale, da dicembre ad aprile, si sono registrati 15 incidenti, con 26 persone travolte, quattro ferite e otto decedute. Dei 15 incidenti, 11 sono avvenuti con un pericolo valanghe 3, ovvero marcato, gli altri con un pericolo 4 (forte). Dalla ricostruzione degli eventi, le valanghe sono state quasi tutte provocate al passaggio degli escursionisti/sciatori.

Fanno peggio dello scorso inverno solo quelli del 1991 con 12 vittime e del 1993 con 11. In questi casi, però si tratta di singoli eventi: il 17 febbraio del 1991 la valanga del Pavillon causò 12 vittime e nel 1993 otto delle 11 vittime furono causate dal distacco del seracco delle Grandes Jorasses.

Dai dati emerge che durante una stagione invernale in Italia muoiono mediamente 20 persone e in Valle d’Aosta la media è di tre decessi. Nel corso della stagione sono state censite 249 valanghe, di cui 21 mai registrate a catasto, 47 con eventi più grandi di quanto mai osservato. Il 55 per cento dei distacchi è avvenuto nella dorsale alpina.