Islanda in allerta: “la probabilità di eruzione rimane alta”, timori per la centrale geotermica di Svartsengi

L’Islanda si sta preparando da giorni ad un’imminente eruzione vulcanica sulla penisola di Reykjanes, nella parte sud-occidentale dell’isola. Grindavik, un piccolo villaggio di pescatori con una popolazione di circa 2.800 persone, è stato evacuato dopo che nella città è apparsa una lunga e profonda spaccatura. L’attività sismica è aumentata nella zona il 25 ottobre, quando si sono verificati più di 1.000 terremoti a Nord di Grindavik nel giro di poche ore. Due forti terremoti, magnitudo 3.9 e 4.5, hanno colpito ad una profondità di circa 5 km. Nelle due settimane successive, l’attività sismica è proseguita, con centinaia di scosse e sollevamenti registrati ogni giorno, indicando che il magma si sta accumulando sotto terra.

L’11 novembre, i dati dell’Icelandic Meteorological Office (IMO) hanno mostrato la presenza di un “tunnel di magma” a circa 15 km da Sundhnuk, a Nord, fino a Grindavik e nel mare. Gli esperti affermano che un’eruzione potrebbe verificarsi ovunque lungo questo tunnel, noto anche come dicco.

La centrale geotermica di Svartsengi

Ieri, le autorità islandesi hanno iniziato a creare strutture di difesa per proteggere la centrale geotermica di Svartsengi dalle colate di lava che potrebbero emergere in caso di eruzione nei prossimi giorni, ha riferito Reuters. L’impianto utilizza il calore del magma sotterraneo della regione per riscaldare l’acqua e far girare le turbine. Si trova a circa 6 km da Grindavik e fornisce energia elettrica a tutta l’Islanda, nonché acqua calda all’area locale.

I lavoratori hanno iniziato a scavare canali per deviare la lava lontano dall’impianto nel caso in cui la roccia fusa si dirigesse in quella direzione.

Centinaia di terremoti

Ieri stati registrati circa 800 terremoti. La maggior parte è stata localizzata nel dicco di magma, secondo l’IMO. La continua deformazione del terreno è probabilmente causata dal magma che scorre nel dicco, secondo gli esperti.

“Una parte del dicco di magma sembra solidificarsi, soprattutto ai bordi, ma non nella zona di afflusso del magma, che si ritiene sia vicino a Sundhnuk,” è stato spiegato. “La probabilità di un’eruzione è ancora considerata alta. In caso di eruzione, il luogo più probabile è presso il dicco di magma“.

“Il tempo è finalmente scaduto”

L’eruzione imminente nella penisola di Reykjanes fa parte di un ciclo di attività vulcanica di 1.000 anni che probabilmente causerà eruzioni per secoli, secondo gli scienziati.

“Il tempo è finalmente scaduto“, ha dichiarato a Live Science Edward W. Marshall, ricercatore presso il Centro Vulcanologico Nordico dell’Università dell’Islanda. “Possiamo prepararci per altre centinaia di anni di eruzioni a Reykjanes“.