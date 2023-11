L’Islanda si prepara a un’imminente eruzione: cosa potrebbe accadere e quali sono i rischi

MeteoWeb

L’Icelandic Meteorological Office ha affermato ieri che esiste ancora una “significativa probabilità” di un’eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes nei prossimi giorni, nonostante una diminuzione dell’attività sismica. A Grindavik, cittadina di circa 4mila abitanti vicino a Reykjavik, centinaia di piccoli terremoti hanno danneggiato strade ed edifici.

“Crediamo che questa intrusione sia letteralmente sospesa, in equilibrio, appena sotto la superficie terrestre,” ha affermato Matthew James Roberts, dell’Icelandic Meteorological Office. “Abbiamo questa tremenda incertezza ora. Ci sarà un’eruzione? E, se sì, che tipo di danni si verificheranno?”

Allerta eruzione in Islanda: l’evacuazione

I residenti di Grindavik, a cui è stato ordinato di lasciare la città nelle prime ore di sabato mattina, sono stati autorizzati a tornare brevemente nelle loro case per potere recuperate il necessario. Le auto hanno fatto la fila per ore fuori dalla zona di evacuazione e potevano entrare solo per pochi minuti alla volta.

Una lunga storia di attività sismica

L’hot spot sismico della penisola di Reykjanes si trova a Sud/Ovest della capitale islandese. “Abbiamo una fessura lunga circa 15 km e in qualsiasi punto di quella fessura potrebbe verificarsi un’eruzione,” ha affermato in precedenza Vidir Reynisson, capo dell’agenzia islandese di protezione civile e gestione delle emergenze, all’agenzia di stampa AFP.

Nel marzo 2021, fontane di lava sono eruttate da una fessura nel terreno lunga tra 500 e 750 metri nel sistema vulcanico Fagradalsfjall della regione. Altre due eruzioni dello stesso sistema si sono verificate nell’agosto 2022 e nel luglio 2023.

Allerta in Islanda: cosa potrebbe succedere in caso di eruzione

L’Islanda sta affrontando eventi che i suoi 360mila residenti “non hanno mai vissuto prima, almeno non dopo l’eruzione di Vestmannaeyjar,” ha riportato venerdì l’Agenzia di protezione civile del Paese, riferendosi a un’eruzione del 1973 iniziata senza preavviso e che ha distrutto 400 case.

Un corridoio magmatico lungo 15 km si estende da poco a Nord/Ovest di Grindavik nell’Oceano Atlantico, secondo l’Agenzia per la Protezione Civile, che ha utilizzato modelli costruiti sulla base dei dati raccolti sabato nell’area. Il magma è una miscela di roccia fusa e semi-fusa sotto la superficie della Terra che può causare un’eruzione quando raggiunge la superficie, diventando lava.

Se il magma eruttasse sotto il mare, sarebbe più esplosivo che se ciò avvenisse sulla terra, secondo gli esperti, anche se un’eruzione sulla terra rappresenterebbe una minaccia maggiore per la stessa Grindavik. “Potrebbe diventare esplosiva se il magma interagisse con l’acqua di mare,” ha affermato Michele Paulatto, ricercatore presso l’Imperial College di Londra. “Se eruttasse sotto il mare, potrebbe causare un’eruzione Surtseyana simile a quella avvenuta nel 1963, sempre in Islanda, e che creò l’isola di Surtsey. Quella particolare eruzione è durata diversi anni, quindi questa è una possibilità,” ha aggiunto.

Bill McGuire, professore emerito di rischi geofisici e climatici presso l’University College di Londra, ha affermato in una dichiarazione che “non c’è motivo, attualmente, di pensare che questa eruzione sarà particolarmente grande“, anche se ha osservato che “è notoriamente difficile prevedere quanto sarà grande l’eruzione“.

“La città evacuata di Grindavik è molto vicina alla posizione della nuova frattura e la sua sopravvivenza è tutt’altro che garantita,” ha aggiunto. “Tutto dipende da dove il magma raggiunge la superficie, ma la situazione non sembra buona per gli abitanti della città“.

Esiste ancora la possibilità che il magma non venga affatto in superficie. Come ha sottolineato in una dichiarazione Dave McGarvie, vulcanologo dell’Università di Lancaster nel Regno Unito, “non tutti sfondano la superficie per formare eruzioni, forse solo uno su 3 o 4“. “Lo scenario migliore è che ciò accada al dicco lungo 15 km che si è appena formato, e che semplicemente si raffreddi e si solidifichi – e non erutti“.

Tuttavia, alcuni effetti dell’attività sismica sono già evidenti. Le strade sono state danneggiate a causa dei terremoti avvenuti nella zona.

Perché ci sono così tanti vulcani in Islanda

L’Islanda si trova sul confine di una placca tettonica che si divide continuamente, allontanando l’America del Nord e l’Eurasia lungo la linea della dorsale medio-atlantica. Al di sotto si trova un potente pennacchio di mantello, un’area più calda del magma circostante, che scioglie e assottiglia la crosta terrestre. Queste condizioni hanno reso l’Islanda sede di 32 vulcani attivi.