IT-Alert, Curcio: “criticità su copertura e autorizzazioni”. E la Protezione Civile lancia l’allarme truffe

“Sul sistema IT-Alert è in atto un lavoro costante e continuo, stiamo facendo una riunione tecnica a settimana. Si tratta di uno strumento tecnologico molto importante ma molto delicato perché arriva direttamente al cittadino, abbiamo fatto molti passi avanti ma ci sono ancora criticità sulla copertura di aree e di procedure autorizzative, per risolvere le quali stiamo parlando con tutti i oggetti interessati, dagli operatori telefonici alle amministrazioni locali“. Così ha affermato questa mattina al The Watcher Post il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. “È un sistema molto complesso – ha continuato – ci stiamo lavorando a testa bassa, ci sono avanzamenti importanti, ma è chiaro che se non funziona perfettamente non possiamo metterlo in linea”.

E sulla situazione alluvione in Toscana ha aggiunto: “le forze si stanno concentrando nelle aree più colpite. È stata emanata la prima ordinanza di Protezione Civile che permette gli interventi più immediati. Con la regione Toscana valuteremo come procedere per le altre province meno colpite”.

La Protezione Civile lancia l’allarme: “non esiste alcuna app di IT-Alert. Attenzione alle truffe”

Su molti cellulari, attraverso i social e la rete si stanno, purtroppo, diffondendo messaggi che, utilizzando il nome di IT-Alert, invitano i cittadini a scaricare App con la finta promessa di ricevere, attraverso quell’applicativo, aggiornamenti su eventi calamitosi in atto. In realtà l’obiettivo è acquisire in modo fraudolento dati e informazioni sensibili di chi la installa.

A riguardo, il Dipartimento della Protezione Civile invita, nuovamente, alla massima attenzione, ricordando che l’unico sito ufficiale è www.it-alert.gov.it, che non esiste alcuna App IT-Alert e che qualsiasi applicazione ne riproponga la dicitura è sicuramente malevola e potenzialmente dannosa.

Al momento IT-Alert sta proseguendo la sua sperimentazione e sarà attivo dal 2024, solo una volta conclusa con esito positivo questa fase. Come ricordato anche in occasione dei recenti test, per ricevere i messaggi sui propri cellulari non è necessario scaricare alcuna App o attivare alcun servizio.