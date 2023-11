Le acque colorate di 2 laghi salati dell’Africa orientale viste dallo Spazio

MeteoWeb

La missione Copernicus Sentinel-2 ci regala un nuovo scorcio mozzafiato: le acque colorate di due laghi salati dell’Africa orientale, il lago Natron nel Nord della Tanzania e il lago Magadi nel Sud del Kenya. Il lago Natron, il grande corpo idrico nella parte inferiore dell’immagine (in basso la foto integrale), è lungo 56 km. È decisamente poco profondo, raggiungendo una profondità di soli 3 metri, sebbene questa misura vari nel corso dell’anno. Nonostante il lago risulti molto salato in una regione che soffre di temperature torride, il bacino lacustre è riconosciuto come zona umida Ramsar di importanza internazionale. È l’unica area di riproduzione regolare per i fenicotteri minori in Africa orientale. Si possono contare fino a 2,5 milioni di fenicotteri che si radunano sul lago, che offre anche un habitat per migliaia di altre specie di uccelli acquatici.

Il più piccolo Lago Magadi, in alto al centro dell’immagine, si trova in una vasta depressione all’interno di una zona di roccia vulcanica. Nessun fiume permanente entra nel lago, che è alimentato solo dal deflusso superficiale quando piove. Come il lago Natron, Magadi ha un contenuto di sale notevolmente elevato – in alcuni punti il sale raggiunge fino a 40 metri di spessore – ed è uno dei pochi luoghi sulla Terra in cui il minerale trona si forma naturalmente. Il trona viene utilizzato per la lavorazione del vetro, la tintura dei tessuti e la produzione della carta.

Questa immagine è stata acquisita il 12 febbraio 2023 durante la breve stagione secca, immediatamente prima della principale stagione delle piogge che inizia a marzo. A causa delle alghe che prosperano sul sale, entrambi i laghi sono naturalmente rossi o rosa, soprattutto durante la stagione secca quando l’acqua evapora e i sali diventano più concentrati. In questo caso, tuttavia, i colori sono dovuti al fatto che l’elaborazione dell’immagine ha incluso il canale del vicino infrarosso di Sentinel-2, che aiuta a rivelare informazioni diverse rispetto a quelle fornite in un’immagine a colori naturali.

Mentre le decise sfumature di rosso evidenziano le aree vegetate e dominano questa immagine a falsi colori, la fioritura stagionale di alghe nei laghi appare di colore verde. Le luminose aree bianche e blu lungo le rive rappresentano un misto di sabbia, sale e distese di fango. Le croste di sale, derivanti dall’evaporazione causata dalle alte temperature, possono essere individuate come punti bianchi che chiazzano le acque.

Sentinel-2 è una missione a due satelliti per la copertura e la fornitura dei dati necessari per il programma europeo Copernicus. I frequenti passaggi della missione sulla stessa area e l’elevata risoluzione spaziale consentono di misurare i cambiamenti nelle condizioni dei corpi idrici interni – una delle principali applicazioni della missione insieme all’analisi della copertura del suolo, dell’agricoltura e della silvicoltura.