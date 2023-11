L’Etna torna a dare spettacolo, Zafferana Etnea si risveglia così | FOTO

MeteoWeb

L’Etna ha dato spettacolo ieri con la ripresa di attività stromboliana, prima, e con fontane di lava ed emissione di cenere, poi. In attività è il cratere di Sud/Est da cui è emersa una colonna eruttiva che ha provocato la caduta di cenere lavica su diversi paesi etnei, come Milo e Zafferana Etnea (immagini nella gallery). Il fenomeno è stato accompagnato da un modesto trabocco lavico, confinato in zona sommitale e da costante crescita dei livelli del tremore, che segnala la risalita del magma incandescente nei condotti interni dell’edificio vulcanico e che preannunciano, a volte, come accaduto questa volta, la risalita accompagnata da boati causati dell’emissione violenta di gas.